День, когда в СССР начали продавать волшебный экран

12 июля 1960 года в продажу вышла игрушка, которая в СССР именовалась «Волшебный экран» — этакий планшет, под стеклянным экраном которого был равномерно размещён алюминиевый порошок. Он являлся своеобразным фоном, на котором пользователь рисовал с помощью курсора, управляемого двумя ручками. Каждая из ручек отвечала за одну из двух осей — горизонтальную или вертикальную. До широкого распространения смартфонов, планшетов и компьютеров эта штука была способна надолго занять не только ребёнка, но и иного взрослого.

Устройство было изобретено в 1959 году французом Андре Кассанье. Он не стал налаживать производство сам, а показал свою идею компании Ohio Art на выставке игрушек в Германии в 1960 году. Сначала представители фирмы отнеслись к новшеству скептически, но позже в этом же году всё же решили выпустить первую партию. За полгода разошлось целых 600 000 экземпляров игрушки, которую без лишнего пафоса назвали Etch a Sketch. В СССР игрушка официально стала продаваться только в 1980-х годах.

12 июля 1988 года по направлению к Марсу был запущен космический корабль Фобос-2. В задачи миссии входило изучение атмосферы красной планеты и её спутника Фобоса, а также фотографирование поверхности спутника и высадка на него двух исследовательных станций.



Фобос-2

«Фобос-2» подобрался к спутнику Марса на расстояние 860 км спустя полгода — 21 февраля, и приступил к получению снимков. Месяц спустя космический корабль производил фотографии уже с дистанции 191 км. Однако, за несколько дней до намеченного спуска двух исследовательских станций, связь с «Фобос-2» ухудшилась настолько, что стало невозможно ни управлять им, ни получать какие-либо полезные данные. Тем не менее, за почти два месяца, что космический аппарат провёл в непосредственной близости от Марса и Фобоса, было собрано большое количество информации: об отсутствии воды на спутнике, о взаимодействии атмосферы Марса с солнечным ветром, о тепловых характеристиках Фобоса и о многочисленных протяжённых траншеях, большинство которых ведут начало от кратера под названием Стинки, диаметр которого составляет треть от диаметра самого Фобоса.

12 июня 1995 года Тату Улёнен представил протокол SSH (Secure Shell). Исследователь Технологического университета Хельсинки хотел найти альтернативу уже существовавшим тогда rsh, rcp, telnet и rlogin, которые были подвержены частым атакам с последующим перехватом данных.

SSH даёт возможность безопасно передавать данные в сетях, используя для этого три протокола: протокол аутентификации, протокол соединения и протокол транспортного уровня, который позволяет шифровать и сжимать данные. Чаще всего SSH используется для удалённого управления компьютерами на базе операционных систем семейства Unix.

К концу 1995 года новым протоклом пользовалось уже приблизительно 20 000 человек из 15 стран. Большой популярности SSH способствовало то, что его создатель не стал брать денег за использование своего решения.