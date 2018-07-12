Индия накажет операторов за искусственное замедление интернета

В Индии Министерство коммуникаций и информационных технологий одобрило правила сетевой нейтральности или сетевого нейтралитета.





В прошлом году свод правил был опубликован как рекомендации от индийского регулятора, окончательное принятие правил стало кульминацией многолетней кампании в пользу принципа сетевой нейтральности.

Новые правила запрещают «любую форму дискриминации или вмешательства» с информацией, включая блокирование, снижение приоритета, замедление, предоставление льготны скоростей или сервисов для любого контента.

Эти правила не относятся к важным сервисам «Интернета Вещей» или «специализированным» сервисам, включая беспилотные автомобили и удалённую хирургию.

Напомним, принцип сетевой нейтральности подразумевает, что телекоммуникационные операторы при предоставлении своих услуг не отдают предпочтения одним видам контента, приложений или сайтов перед другими. Операторам запрещено ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений, а также блокировать сайты и замедлять доступ к определенному контенту.

Порядок «открытого интернета» в США был введен в 2015 году и отменён голосованием федеральной комиссии по связи (FCC) в декабре 2017 года. В Евросоюзе сетевая нейтральность также с 2015 года закреплена на уровне законодательства. В России сейчас ведется работа, над тем, чтобы дать операторам право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Это может быть закреплено в Инфокоммуникационном кодексе, который готовится на смену текущему законодательству в области связи и IT.