Изобретение динамита и первые частные компьютеры

14 июля 1867 года Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Первые испытания проходили в карьере Редхилл, графство Сюррей в Великобритании. По легенде Нобель изобрёл динамит случайно. Бутылки с взрывоопасным нитроглицерином перевозили для безопасности в инфузорной земле, одна бутыль лопнула и вещество смешалось с горной породой. Альфред Нобель это обнаружил и запатентовал полученную смесь нитроглицерина с кизельгуром как динамит. По гречески "Дюнамис" означает "сила". Новая взрывчатка оказалась безопасной в употреблении и очень быстро получила широкое применение. Динамит сделал изобретателя мультимиллионером, но Нобель испытывал чувство вины за то, что подарил миру такое вещество. Поэтому позже он переписал завещание, по которому его наследникам следовало учредить премию, чтобы все запомнили его не только как изобретателя разрушительного оружия.



Альфред Нобель

14 июля 1954 года Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование. До этого момента компьютеры были установлены в лабораториях и были просто частью оборудования для исследования. Чтобы работать на них, студентам приходилось составлять программы, а затем пользоваться услугами оператора, который на компьютере решал задачу и передавал обратно ответ. Однако руководство решило, что процесс использования компьютеров слишком затруднён и разрешило сдавать компьютеры в частное пользование. Это решение директоров Принстонского университета стало первым серьёзным шагом к разработке персональных компьютеров.



Принстонский университет



14 июля 1965 года впервые были сделаны снимки Марса с близкого расстояния. Съёмку производила автоматическая межпланетная станция Маринер-4 программы НАСА Маринер Марс 1964. В ночь с 14 на 15 июля аппарат совершил первый успешный облёт Марса, сделал фотографии планеты и передал их на Землю. Всего Маринер-4 сделал 21 полный снимок и частично ещё один. В каждом изображениии было 200х200 элементов и 64 уровня яркости. Все фотографии, которые были засняты, хранились на бортовом магнитофоне, а передача изображений началась только на следующий день, после возобновления сигнала и продолжалась вплоть до 3 августа. Один снимок с расстояния более 216 млн км скачивался на Земле со скоростью 8,33 бит/сек и это занимало 8,66 часа. Каждый снимок передали дважды, чтобы исключить отсутствие пропущенных или повреждённых данных.



Бортовой магнитофон Маринер-4 для хранения данных