Booking.com перестал бронировать отели в Крыму. Как обойти ограничение

Известный сервис бронирования отелей Booking.com перестал работать в Крыму. При попытке найти какие-нибудь варианты для поездки в Крым, сервис выдаёт результат «найдено 0 вариантов».





Также выводится пояснение «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха». Впрочем, ограничение легко обходится, если выставить опцию поиска «я путешествую по работе». Кроме того, владельцы отелей жалуются на блокировку объектов, сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов, а у пользователей нет возможности написать отзыв.





По сообщению издания Крыминформ, подобное ограничение вызвано не сбоем, а решением администрации сервиса поддержать санкции. Штаб-квартира Booking.com находится в Амстердаме и сервис должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма.

Администрация сервиса заявила по этому поводу: «Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе».