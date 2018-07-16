Сбербанк заменит часть сотрудников роботами

Сбербанк может заменить часть рабочих мест на роботов. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Альберта Ефимова, руководителя лаборатории робототехники Сбербанка.





Впрочем, Ефимов подчеркнул, что роботы призваны увеличить производительность труда, а не заменить «живых» сотрудников. Он сообщил: «Этого не может не быть, это точно так и будет. Просто мы не делаем роботов для того, чтобы они заменяли людей. Ни при каких условиях мы не будем так делать. Мы делаем роботов, чтобы они увеличивали производительность труда человека. Это две разные задачи».

В качестве примера приводится ситуация, когда три человека смогут обслуживать не три счетно-сортировочные машины для банкнот, а сразу десять. То есть, роботехника повысит производительность, поможет справиться с пиковой нагрузкой в праздники, но этих людей не придётся сокращать.

Роботизация планируется в трёх направлениях: промышленно-коллаборативная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, как воздушные, так и наземные, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.

В конце 2017 года глава Сбербанка Герман Греф объявил о начале массовой роботизации. Он пообещал тогда, что резкого сокращения рабочих ест из-за этого не предвидится, поскольку сотрудников переведут на новые специальности.