День, когда появились игровые консоли

17 июля 1970 года американский инженер Ральф Баер представил прототип первой в мире игровой ТВ-приставки. Своё изобретение под названием «Коричневая коробка» Баер продемонстрировал производителю Magnavox (дочерний бренд Philips). Идея была очень смелой по тем временам — компьютерные игры прежде были прерогативой только игровых автоматов, а выводить такую же картинку на домашний телевизор никто не решался.



Суровая консоль аналоговой эпохи

Идея пришлась по вкусу производителю электроники, и спустя два года мир увидел первую в мире игровую приставку Magnavox Odyssey. Как ни странно, «воротилы» игровых автоматов, включая Atari, выпустили свои варианты домашних приставок гораздо позже.

Несмотря на то, первая консоль вышла 45 лет назад, в ней были практически все отличительные признаки современных моделей: два геймпада для совместной игры и даже знаменитый световой пистолет, с которым десятилетия спустя наши соотечественники «охотились на уток» и сбивали НЛО, придя домой из школы. Игры запускались с картриджей.

Если сейчас игры становятся эксклюзивом для консолей, то в 1970-е консоли были эксклюзивом для телевизоров. Odyssey работала только с телевизорами марки Magnavox, а для цветного изображения на телевизор приходилось крепить специальные накладки.



Вместо процессора и видеоускорителя — пачка транзисторов и диодов в начинке

Аппаратная основа приставки серьёзно отличалась от современных аналогов — вместо микросхемы с железом внутри трудились 40 транзисторов и 40 диодов, а вместо графики в современном понимании большинстве игр отображался набор точек в стиле игры «Тетрис».



Серийный вариант приставки Magnavox Odyssey

17 июля 1975 года произошла первая в мире стыковка американского и советского космических кораблей. В совместных маневрах участвовали корабли «Союз-19» и «Аполлон», которые дорабатывались конструкторами двух сверхдержав ради совместного освоения космоса и взаимопомощи космонавтов в полётах.

Всё началось с предложения NASA в 1970 году оборудовать космические корабли совместимыми средствами стыковки для того, чтобы космонавты могли переходить из одного космического аппарата в другой при необходимости. В Москве одобрили такую идею, после чего каждая из сторон разработала несколько прототипов для «репетиции» стыковки, а окончательные варианты кораблей были готовы спустя 3 года.



Стыковка кораблей в рамках космической программы «Союз — Аполлон»

Проблема заключалась даже не в приспособлении «железных» стыковочных механизмов, а в особенностях систем жизнеобеспечения — американские космонавты дышали кислородом при давлении, составляющем 0,35 от атмосферного, а советский корабль генерировал почти идентичную земной атмосферу. При резкой смене дыхательной смеси космонавтам грозила декомпрессионная болезнь, которая заканчивается параличом или гибелью. Проблему решили с помощью создания промежуточного переходного отсека с усредненной атмосферой между двумя кораблями.



Экипажи советского и американского космических кораблей

После того, как проблема с системами жизнеобеспечения была решена, стыковка «Союза» и «Аполлона» прошла без каких-либо проблем. После 3 часов маневрирования командиры кораблей Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожали друг другу руки, после чего американский экипаж перешёл на борт советского корабля.

17 июля 2009 года ФАС приступила к слушаниям по делу о «навязывании» системы Windows производителями ноутбуков. Антимонопольную службу заинтересовал тот факт, что на устройствах Асеr, Asus, Toshiba, Hewlett-Packard, Samsung и Dell безальтернативно устанавливалась система Microsoft, от которой было невозможно отказаться и вернуть за неиспользованную лицензию деньги.



Ноутбуки поставляются с Windows независимо от желания покупателя и по сей день

Теоретически, при первом запуске ноутбука покупатель имеет право не принимать лицензионное соглашение Microsoft и не завершать установку Windows, но цена системы уже всё равно входила в цену ноутбука, поэтому такая ситуация больше всего напоминала сцену «куплю билет и назло контролеру пойду пешком». ФАС пытались оформить схему возврата денег за OEM-лицензию и сделать такую процедуру законным правом покупателя.

Выписать штраф производителям ноутбуков антимонопольной службе всё-таки не удалось, потому что сговор всех брендов сразу был недоказуем, зато дело сдвинулось с мёртвой точки, и на момент его закрытия 16 ноября 2009 года Acer, ASUS, Samsung и Toshiba запустили механизмы по возврату денег покупателям, если они отказывались от установленной на ноутбук Windows.

Правда, OEM-лицензии стоили смехотворных денег (крупные скидки Microsoft лояльным к ней фирмам сказывались), и на отчаянный шаг по добыче денег за «Windows в нагрузку» решились 0,1% покупателей ноутбуков в России. После этого ФАС рассудили, что существующее положение вещей устраивает потребителей, и отозвали иски к производителям ноутбуков.