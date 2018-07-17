Цифра дня: Сколько россиян боится слежки на смартфонах?

Цифра дня:

59%

россиян боится слежки на смартфонах.

Российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут следить за ними. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского» по результатам проведённого исследования.


Например, 62% респондентов некомфортно делиться информацией об их местоположении с веб-сайтами и приложениями, что значительно превышает показатель за 2016 год – 47%.

Кроме того, 59% российских пользователей опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах. Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов.

Как отмечают эксперты, такое беспокойство вполне обосновано, поскольку, приложения могут не только иметь доступ к огромному объему данных, но и работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств.

58% опрошенных российских пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах на базе Android и iOS. В то же время только 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.

Источник
Лаборатория Касперского
Теги
смартфон планшет безопасность Лаборатория Касперского

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Microsoft пообещала добавить в Skype самую ожидаемую функцию
Москва позволит Яндексу выпустить беспилотные машины на улицы
Правительство поддержало идею облагать зарубежные интернет-покупки пошлинами

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 134
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 118
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45