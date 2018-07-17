Цифра дня: Сколько россиян боится слежки на смартфонах?

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59%

россиян боится слежки на смартфонах.

Российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут следить за ними. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского» по результатам проведённого исследования.





Например, 62% респондентов некомфортно делиться информацией об их местоположении с веб-сайтами и приложениями, что значительно превышает показатель за 2016 год – 47%.

Кроме того, 59% российских пользователей опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах. Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов.

Как отмечают эксперты, такое беспокойство вполне обосновано, поскольку, приложения могут не только иметь доступ к огромному объему данных, но и работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств.

58% опрошенных российских пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах на базе Android и iOS. В то же время только 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.