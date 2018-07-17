Правительство поддержало идею облагать зарубежные интернет-покупки пошлинами

Правительство России может начать устанавливать отдельные платежи для для физических лиц при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом говорится в поправках, представленных на заседании комитета по бюджету Госдумы.


Поправки представлены ко ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании». Среди одобренных комитетом поправок говорится, что правительство «вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

На данный момент в России можно без пошлины получать заказы из иностранных онлайн-магазинов стоимостью не более 1000 евро в месяц и весом менее 31 кг. При превышении лимита пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за один кг. По договору в рамках ЕАЭС (Евразийскому экономическому союзу) максимальную стоимость беспошлинных посылок планируется снизить до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года.

В июне стало известно, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину ввести пошлину на все покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Предложение ФТС предусматривает снижение пошлины с 30% до 20%, но платиться она будет со всех заказов в зарубежных интернет-магазинах. Рассматривается также комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. При этом предлагается применять к личным посылкам требования как как к коммерческим партиям товаров. Такую систему предлагается ввести с 2020 года.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия таможня пошлина

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