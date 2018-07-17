Найдётся всё: в Яндексе обнаружились сканы паспортов и авиабилетов

Вокруг поискового сервиса Яндекса разгорается новый скандал. Пару недель назад в поисковой выдаче Яндекса обнаружились файлы пользователей сервиса Google Docs (Google Документы), а теперь стали доступны персональные данные пользователей сервисов по покупке билетов, пары банков и департамента транспорта Москвы.


В результате, через поиск Яндекса можно получить чужие сканы паспортов, авиабилетов и квитанций банков. На проблему обратил внимание Павел Медведев, эксперт по работе с поисковыми системами. Он обнаружил, что через Яндекс можно получить персональную информацию с сайтов Сбербанка и ВТБ, агрегатора билетов Trip.com и департамента транспорта Москвы.

Как настаивают представители Яндекса, поисковик индексирует только незащищённые специальным образом данные. Защитить их должным образом — это ответственность администрации сайтов и веб-разработчиков.

Медведев также отмечает, что «Яндекс слил» и «Яндекс виноват» — это некорректная трактовка проблемы, а основная вина лежит на владельцах сайтов. В Google тоже наблюдается сходная ситуация — при вводе модифицированного запроса можно получить персональные данные.

Источник
Павел Медведев
Теги
Россия безопасность фейспалм Яндекс

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