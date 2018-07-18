Биткоин снова начал дорожать

Стоимость биткоина снова пошла вверх, впервые за месяцев минув отметку в 7 тысяч долларов и увеличившись на 10% за прошедшие сутки. На момент написания новости цена на биткоин, согласно данным сервиса CoinMarketCap, составила 7421 доллар США.





Во время летнего спада курс биткоина опускался ниже 6 тысяч долларов. В марте курс опустился ниже 10 тысяч долларов и не показывал особой положительной динамики с тех пор, но начал восстанавливаться сейчас. Расти начал не только биткоин, но и другие криптовалюты из сотни крупнейших по рыночной капитализации.





Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина достигал 20 тысяч долларов. Настоящий бум криптовалют начался предшествующей весной, за 2017 год общий рынок вырос более, чем в 200 раз.

В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России сейчас готовится законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором закладывается база для регулирования сферы криптовалюты и цифровых активов, а также определяются основные понятия включая термины «криптовалюта», «токен», «майнинг». В частности, майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, что позволит обложить майнеров налогами.