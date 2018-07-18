Биткоин снова начал дорожать

Стоимость биткоина снова пошла вверх, впервые за месяцев минув отметку в 7 тысяч долларов и увеличившись на 10% за прошедшие сутки. На момент написания новости цена на биткоин, согласно данным сервиса CoinMarketCap, составила 7421 доллар США.


Во время летнего спада курс биткоина опускался ниже 6 тысяч долларов. В марте курс опустился ниже 10 тысяч долларов и не показывал особой положительной динамики с тех пор, но начал восстанавливаться сейчас. Расти начал не только биткоин, но и другие криптовалюты из сотни крупнейших по рыночной капитализации.


Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина достигал 20 тысяч долларов. Настоящий бум криптовалют начался предшествующей весной, за 2017 год общий рынок вырос более, чем в 200 раз.

В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса. В России сейчас готовится законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором закладывается база для регулирования сферы криптовалюты и цифровых активов, а также определяются основные понятия включая термины «криптовалюта», «токен», «майнинг». В частности, майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, что позволит обложить майнеров налогами.

Источник
CoinMarketCap
Теги
криптовалюта Bitcoin биткоин майнинг cryptocurrency

Комментарии

Материалы по теме

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты рухнули

16 января

Блокчейн-смартфон HTC дебютирует осенью

11 июля

В России представили законопроект о криптовалюте

28 декабря 2017

Вы ничего не смыслите в Bitcoin, если не знаете ответы на эти 7 вопросов

21 мая

Майнеры мешают поиску инопланетян

15 февраля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Илон Маск отказался создавать оружие с искусственным интеллектом
День, когда появились игровые консоли
Цифра дня: Сколько россиян боится слежки на смартфонах?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 136
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 121
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45