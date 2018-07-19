Android может стать платным

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отреагировал на штраф в 4,3 миллиарда евро, который наложила на компанию Еврокомиссия буквально вчера. Он опубликовал в официальном блоге Google пространное открытое письмо об операционной системе Android.





В нём Пичаи подчеркнул, что компания никогда не брала денег за использование Android и потратила миллиарды на развитие экосистемы, а решение Еврокомиссии отвергает бизнес-модель, которая поддерживает Android.

Еврокомиссия требует от Google прекратить предустанавливать браузер Chrome и поисковый движок на Android. Пичаи отметил, что Google не принуждает производителей смартфонов устанавливать Android или другие приложения компании, а, наоборот, позволяет использовать конкурирующие продукты.

Также Пичаи подчеркнул, что Android не монополизировала рынок, а расширила его, создав больше возможностей для всех. Он привёл статистику — на данный момент Android установлена на 24 тысячах различных устройств, включая смартфоны, планшеты, смарт-часы и телевизоры, от более чем 1300 производителей.