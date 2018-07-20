Первые люди на Луне и первый электромобиль Tesla

20 июля 1969 года американские астронавты высадились на поверхность Луны в рамках миссии «Аполлон–11» — это первый раз в истории, когда земное существо ступило на поверхность другого небесного тела.

В 1961 году президента США Джон Кеннеди заявил, что одной из целей нации станет доставка человека на Луну до конца десятилетия. НАСА столкнулось со множеством проблем в программе «Аполлон», включая гибель нескольких астронавтов во время неудачного запуска ракеты. Однако поручение удалось выполнить.

«Аполлон–11» с Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Эдвином Олдрином на борту стартовал 16 июля и на четвёртый день полёта вышел на орбиту Луны. Затем от командного модуля «Колумбия» отделился лунный модуль «Орёл» с двумя астронавтами. Во время его снижения несколько раз срабатывала аварийная сигнализация — как оказалось, компьютер был банально перегружен поступавшей информацией. Тем не менее, посадка прошла успешно, и 20 июля в 20:17 по Гринвичу сработал сигнал «Контакт».



Эдвин Олдрин на Луне

Как ни странно, в первые два часа после прилунения экипаж занимался… имитацией предстартовой подготовки — на случай, если пребывание пришлось бы срочно прервать. Затем по плану был отдых, но Армстронг запросил разрешение сразу выйти на поверхность, и мешать ему не стали. Но перед этим Эдвин Олдрин как старейшина церкви успел провести церковную службу и совершил таинство причащения. Правда, делать это ему пришлось в одиночку — Нил Армстронг был атеистом и участвовать в обряде отказался.

«Прогулка» астронавтов по Луне длилась всего два с половиной часа (при том, что посадку и взлёт лунного модуля разделяли 21 час 36 минут). За это время они успели оценить рыхлость поверхности (она оказалась заметно плотнее, чем ожидалось), вдоволь напрыгаться в условиях слабого притяжения, установить флаг США и телекамеру, оставить пластины с посланием землян, взять 22 килограмма образцов грунта, а также разместить несколько научных приборов: сейсмометр, ловушку солнечного ветра и уголковый отражатель. Благодаря последнему, любой энтузиаст Земли может отправить на Луну лазерный импульс и спустя две секунды принять его отражение.



Расписание полёта на Луну

Вернувшись в лунный модуль, Армстронг и Олдрин должны были поспать в ожидании, когда орбитальная «Колумбия» совершит очередной виток вокруг спутника Земли. Но в нём было так шумно, светло и холодно, что им едва удалось подремать.

Нил Армстронг не смог заснуть в лунном модуле: «Земля светила мне прямо в глаз, как лампочка»

Кстати, в это же время к Луне приближалась советская автоматическая станция «Луна–15», которая должна была забрать образцы грунта. Увы, во время её посадки, связь с ней прервалась по неизвестной причине — возможно, из-за столкновения с горой.

На Землю «Аполлон–11» успешно вернулся 24 июля. В последующие годы американцы еще несколько раз высаживались на Луну и даже ездили по её поверхности на специальном автомобиле. Советскую же программу пилотируемых полётов к спутнику власти решили свернуть.

А 20 июля 2005 года появился сервис Google Moon — аналогичный «земному» Google Earth. Компания опубликовала карту Луны и привязала к ней фотографии, сделанные астронавтами нескольких миссий «Аполлон».



Google Moon

Позже Google продолжила «освоение» планет Солнечной системы. В 2009 увлечённые космосом инженеры запустили Goole Mars — карту красной планеты, раскрашенную так, как она выглядит в инфракрасном диапазоне. На ней отмечены не только горы, каньоны и кратеры, но и места посадок (в том числе неудачных) всех двенадцати автоматических аппаратов, которые человечество отправило на Марс.

20 июля 2006 года компания Tesla представила свой первый электромобиль — Roadster. Это был полностью электрический спорткар с двигателем мощностью 248 лошадиных сил, способный разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды, а его предельная скорость составляла 210 км/ч. Роль бака в ней играли литий-ионные батареи, полного заряда которых хватало на 390 километров.



Электромобиль Tesla Roadster

К тому времени гибридные автомобили уже перестали быть экзотикой, однако они всего лишь снижали потребление топлива за счёт повторного использования энергии — она переходила в аккумулятор при торможении машины. Roardster же использовал только электричество.

Спорткар стоил больше 100 тысяч долларов, и всего в 2012 году, когда компания свернула производство модели, удалось продать примерно 2400 автомобилей. На этом Tesla не остановилась и продолжает выпускать электромобили, в том числе и более доступные.