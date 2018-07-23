День, когда купили первый Ford

23 июля 1903 года был продан первый серийный автомобиль Ford — Model A. Счастливым обладателем машины стал житель города Чикаго (штат Иллинойс) доктор Эрнст Пфеннинг. Он приобрел это транспортное средство за 750 долларов США (приблизительно 18 тысяч долларов в нашем времени). Всего за год выпустили 1750 автомобилей Model A. В 1904 году серию сменила новая линейка — Model C.

Model A представлял собой двухместную коляску. Впоследствии появился и четырехместный вариант с брезентовой крышей. В основе средства передвижения лежали двигатель мощностью восемь лошадиных сил и 3-ступенчатая планетарная коробка передач. При весе порядка 560 кг Model A могла разгоняться до 72 километров в час. Как и большинство автомобилей того поколения, автомобиль не славился высокой надежностью. Двигатель постоянно перегревался, а коробка передач — «проскальзывала». Тем не менее, Model A стала популярной в США.

Примечательно, что перед началом продаж компания израсходовала практически все инвестиции в размере 28 000 долларов США (669 000 долларов в настоящее время). И на момент продажи первого экземпляра Model A на счету Ford находилось всего 223 доллара и 65 центов. Если бы первая серия этих транспортных средств оказалась коммерчески неудачной, то, возможно, автомобильный концерн не протянул бы и двух лет. Но сегодня Ford Motor Company — это четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования компании.



Ford Model A

23 июля 1985 года на боевое дежурство был поставлен первый ракетный полк «Тополь» в городе Йошкар-Ола. «Тополь» — это подвижный грунтовый ракетный комплекс, оснащенный трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. Разработка этого оружия началась еще в 1975 году в Московском институте теплотехники под руководством главного конструктора А. Д. Надирадзе, но официально постановление о создании «Тополя» вышло только 19 июля 1977 года. Первое летное испытание ракеты состоялось 27 октября 1982 года на полигоне «Капустин Яр» и закончилось полным провалом. Второй пуск состоялся 8 февраля 1983 года. Он оказался удачным. 10 августа 1983 года был проведен четвертый пуск «Тополя», впервые производившийся не из шахтной пусковой установки, но при помощи самоходного передвижного ракетоносителя.

Ракета РТ-2ПМ выполнена по схеме с тремя ступенями. Конструкция в сборе весит порядка 45 тонн. При этом мощность ракеты на сегодняшний день составляет 0,55 мегатонны. РТ-2ПМ с индексом 15Ж58 способна преодолеть расстояние порядка 10 000 км, однако у ракет с индексом 15Ж65 дальность увеличена до 11 000 км.

Пусковая установка сконструирована на базе семиосного шасси МАЗ-7912/МАЗ-7917, способного разгоняться до 40 км/ч.



Ракетный комплекс «Тополь»

23 июля 2013 года общественности была представлена сеть из нейроморфных чипов, способная имитировать функции человеческого мозга. Искусственным интеллектом сегодня называют что попало. Например, систему Siri, интегрированную в устройства Apple. И мощные суперкомпьютеры, которые способны обрабатывать и хранить множество информации, но, тем не менее, не в силах принимать самостоятельных решений. Но исследователи из университета Цюриха и Швейцарской высшей технической школы сделали первый шажочек в сторону разработки реального искусственного интеллекта. Так, ученым удалось создать сеть из нейроморфных чипов — небольших плат, имитирующих работу нейронов мозга. Образованная сеть, по словам исследователей, стремится по размерам, мощности и потреблению энергии к показателям реального человеческого мозга. Транзисторы в таких чипах выполняют функцию аналоговой шкалы, а потому им не требуется большое количество элементов. При этом сети под силу имитировать некоторые когнитивные процессы человеческого мозга. Она может хранить большое количество моделей поведения, заданных пользователем. Сети давали задания, на выполнение которых требовалось задействовать краткосрочную память и умения принимать решения. И система успешно справилась с ними. Ведущий автор исследования Джакомо Индивери утверждает, что полученная сеть из микрочипов подражает работе нейронов мозга и отчасти напоминает структуры мозга млекопитающих.