Государство будет следить за жалобами в соцсетях

Правительство России запустило программу «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать реакцию на новости в социальных сетях и действия региональных властей на жалобы. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на собственные источники.





Система мониторинга «Инцидент менеджмент» была разработана компанией «Медиалогия». Она отслеживает по ключевым словам новости в пяти соцсетях, а также реакцию пользователей на действия властей. Отслеживаются ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.

Результаты мониторинга направляются к региональному администратору. Он решает, на какие сообщения нужно ответить, те направляются в региональные министерства или муниципалитеты, которые должны отреагировать в течение суток. Ответ автоматически приходит региональному администратору, по всем случаям ведётся статистика, в том числе и по тем, что остались без реакции со стороны властей.

Сейчас программу тестируют в десятке регионах. Планируется запустить систему по всей России в 2019 году.