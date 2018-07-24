День, когда появился модульный мобильник

24 июля 2009 года стартовали продажи модульного телефона Modu Phone. Сейчас смартфон, в котором можно собственноручно подобрать камеру, дисплей, процессор или аккумулятор по своему вкусу, упорно разрабатывает Google, но о дате продаж поисковый гигант даже не заикается, а израильская компания Modu взяла и выпустила мобильник-конструктор много лет тому назад.



Modu Phone — один из первых модульных телефонов

Правда, «подковать блоху» и сделать запчасти телефона экстремально мелкими производитель тогда не смог, поэтому Modu преображался с помощью готовых корпусов: гаджет можно было превратить в MP3-плеер, или установить базовый блок в автомобильную магнитолу, нетбук, или соединить его с качественной камерой и GPS-модулем (не спешите смеяться — вспомните, насколько убого работали с навигацией коммуникаторы того времени, не говоря о простых мобильниках).

Молодая компания, конечно, иллюзий не строила, и была не в состоянии наладить масштабное производство «обвеса» для своего мобильника. Поэтому инженеры Modu разработали инструменты, с помощью которых сторонние фирмы могли разработать оригинальные чехлы со встроенной всячиной для телефонного блока. Только вот эти самые сторонние производители поглядели на идеи стартапа, махнули рукой и ушли дальше создавать чехлы для iPhone с дополнительной функциональностью.

Идей было навалом, только мобильник оказался слишком простоват и дорог, чтобы заменить собой всё сразу

Почему так произошло? Отчасти — из-за дороговизны базового блока Modu самого по себе. В базовой «железке» не было ничего выдающегося: дисплей с разрешением 128x96 (если что — Nokia выкатывала мобильник с 640x200 точек ещё в 2001-м), никакого 3G в нём не поддерживалось (а EDGE уже тогда не котировался), места было 2 ГБ на всё, операционная система не выдерживала никакой конкуренции даже с «попахивающим» после анонса айфона Symbian.

Естественно, без активного денежного вливания в платформу и аксессуары интерес к такому устройству оказался крайне низким, и даже «работа над ошибками» в виде модели Modu T в 2010 году не спасла разработчиков — компания обанкротилась, а проект был закрыт. Надеемся, что новые компании, разрабатывающие «телефоны-конструкторы» нас не разочаруют — смартфоны топчутся на одном месте и интерес к ним неуклонно падает.

Естественно, без активного денежного вливания в платформу и аксессуары интерес к такому устройству оказался крайне низким, и даже «работа над ошибками» в виде модели Modu T в 2010 году не спасла разработчиков — компания обанкротилась, а проект был закрыт. Затем пакет патентов компании приобрела Google, которая вот уже пять лет подряд кормит покупателей «завтраками» и обещаниями в скором времени модульный смартфон Google Ara. Остаётся лишь надеяться, что компания, подарившая нам Android, не подведёт любителей смартфонов-конструкторов.



Инициативу Modu подхватил Google, который сейчас разрабатывает модульный смартфон Ara

24 июля 1847 года на свет появилась ротационная печатная машина. До этого момента почти 400 лет подряд для печати книг и газет использовали деревянные станки Гутенберга, принцип работы которых напоминал давильный пресс (или «оптовую» расстановку печатей на сотнях страниц).

Такой механизм уже в те годы был слишком дорогим и медленным, из-за чего средства массовой информации не помышляли ни о какой массовости, пока американский инженер Ричард Хоу не подарил книгопечатникам «орудие» промышленного класса.

Ротационной печатной машине уже стукнуло 168 лет, но на покой она не собирается

Вместо плоского рельефного механизма, который переносил текст на бумагу, изобретатель предложил схему, при которой за подачу бумаги и нанесение информации отвечали постоянно движущиеся цилиндры. Уже первые образцы такой машины позволяли штамповать 14 тысяч экземпляров газеты в час! Это, между прочим, четыре газеты в секунду — даже в 21 веке типичные компьютерные принтеры не могут похвастать такой прытью.

Современные ротационные печатные машины и вовсе работают на умопомрачительных скоростях, печатая по 500 метров бумаги в минуту.

Правда, в производстве газет и журналов машины традиционного типа уступили место цифровым офсетным печатным машинам. Такие модели уже подобны сверхскоростным лазерным принтерам и, вместо барабана, передают изображение на специальную плёнку, которая множит копии с помощью очень дорогой и эффективной разновидности тонера. Классические ротационные станки остались лишь в производстве текстиля и сувенирной продукции.

24 июля 2006 года корпорация AMD приобрела за $5,4 млрд крупнейшего разработчика графических процессоров — ATI Technologies. На такие траты Advanced Micro Devices решились по нескольким причинам. Компания планировала объединить разработку компьютерных процессоров и видеокарт под одним крылом, разработать чипсеты (микросхемы, связывающие между собой процессор, графику, оперативную память, накопители и.т.д.), закрепиться «единым фронтом» в ноутбуках и противостоять компании Intel, пока та не научилась производить эффективную графику, встроенную в процессор.



В 2006 году AMD приняла решение приобрести разработчика видеокарт

Поглощение не прошло для AMD безболезненно — корпорация долгое время не могла рассчитаться по долгам с кредиторами и какое-то время перезанимала деньги у различных инвестиционных фондов. В это же время Intel выпустил необычайно успешные процессоры Core 2 Duo, а NVIDIA ударила по конкуренту видеокартами на базе архитектуры G80 — энтузиасты пришли в восторг от анонсированных GeForce 8800.

Radeon HD 2900XT стала первой видеокартой, выпущенной после покупки ATI корпорацией AMD

Из-за замедлившегося темпа разработки новые процессоры AMD примерили на себя роль «постоянно догоняющих» аналогичные продукты Intel. А вот графическое подразделение пришло в себя через полтора года, когда в конце 2007-го Radeon HD 3850 навязал конкуренцию GeForce 8800 GTX и Ultra.