Стартовали продажи цифрового помощника Lenovo Smart Display с Google Ассистентом

Компании Lenovo и Google объявили о начале продаж цифровых помощников Smart Display с голосовым управлением Google Assistant. Как подчёркивает Google, это первое устройство в новой категории гаджетов для умного дома.


В отличите от смарт-колонок вроде Google Home, новый гаджет представляет собой небольшой планшет с крупным динамиком на одной из сторон и составит конкуренцию Echo Show от Amazon.


Lenovo Smart Display предоставляет прогноз погоды, держит в курсе о ситуации на дорогах, напоминает расписание на день, позволяет сделать необходимые голосовые и видеозвонки с помощью сервиса Google Duo. Также с него можно смотреть ролики на YouTube, слушать музыку и управлять системой цифрового дома.


На выбор предлагаются дисплеи с диагональю 8 и 10 дюймов. 10-дюймовая модель имеет разрешение Full HD (1920 х 1280 пикселей), а младшие — HD (1280 х 800 пикселей). Гаджет оснащается 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 2-дюймовым динамиком мощностью 10 Вт, процессором Qualcomm Snapdragon 624, 2 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth BLE.


Устройство может работать в вертикальном и горизонтальном положении. Предусмотрены серый и бамбуковый цвета корпуса. В спящем режиме Lenovo Smart Display выполняет функции цифровой фоторамки, демонстрируя выбранные пользователям альбомы или фотографии.

8-дюймовый Lenovo Smart Display предлагается за 200 долларов США, а 10-дюймовый — 250 долларов.

Источник
Google
Теги
LENOVO голосовой помощник Google Assistant смарт-колонка Google Ассистент Lenovo Smart Display

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