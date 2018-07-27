День рождения «бабушки» современных Windows

27 июля 1993 года вышла самая первая версия Windows NT — «бабушка» всех современных Windows. Те из читателей, кто успел познакомиться с компьютерами еще в прошлом веке, помнят другую линейку «Окошек», включавшую Windows 3.1, легендарную Windows 95, Windows 98 и, наконец, украшенную под влиянием интернета Windows ME. По сути она начиналась как надстройка над MS-DOS (которую, пожалуй, вкратце её лучше всего описать как операционку с текстовой командной строкой и синим Norton Commander-ом), а затем обрастала новыми функциями, но сохраняла архитектурные атавизмы, которые сказывались на возможностях и надёжности.



Windows NT 3.1

В конце 80-х — 90-х Microsoft вместе с IBM работали над масштабным обновлением операционной системы OS/2, но успех Windows 3.0 внёс в отношения партнёров разлад. IBM хотела, чтобы «Майкрософт» сосредоточилась на OS/2, но редмондцы тайком бросили все дела и взялись прикручивать к новой версии всё лучшее от «Окон», включая API — «язык», которым программы общаются с системой. Так появилась Windows NT 3.1 — номер версии решили сразу «синхронизировать» с номером «обычной» Windows 3.1.

Изначально NT предназначалась для серверов, где и получила неплохое признание. Однако в начале нынешнего века Microsoft выпустила на базе Windows NT операционную систему Windows 2000 — для всех, включая домашних пользователей (хотя у неё была и серверная версия). А спустя год, после серии «украшательств» и добавление сугубо пользовательских фич, появилась Windows XP, популярность и «живучесть» которой стала для Microsoft огромной проблемой. Ну, а Windows 8 — это Windows NT 6.2.

А за 12 лет до этого, 27 июля 1981 года Microsoft купила операционную систему 86-DOS. Разработавшая её компания Seattle Computer Products устанавливала ОС на компьютеры собственного производства, и в первое время система называлась QDOS — Quick and dirty operating system, то есть «Быстрая и грязная операционная система».



CP/M, клоном которой была 86-DOS

Microsoft переименовала разработку в MS-DOS. Под этим именем ОС получила сумасшедшую популярность и стала стандартом для персональных компьютеров на полтора десятилетия — до тех пор, пока её не вытеснила Windows. А в 2014 году Microsoft открыла исходный код MS-DOS 1.25. Правда, сейчас он может быть полезен разве что в образовательных целях.

27 июля 2006 года Intel представила двухъядерные процессоры Core 2 Duo. Новые чипы стали серьёзным прорывом, поскольку значительно опережали предшественников в производительности на десятки процентов и при этом намного меньше грелись. Разные модели процессоров работали на штатных частотах от 1,86 ГГц до 2,67 ГГц и неплохо разгонялись в умелых руках энтузиастов. Например, версии E6600 и E6700 стабильно работали даже на 6,1 ГГц (при охлаждении жидким азотом).



Intel Core 2 Duo