ФАС потребует снабжать смартфоны российским приложениями

Федеральная антимонопольная служба России предложила правительству обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».


Закон должны подготовить к апрелю 2019 года. За разработку законопроекта будет отвечать Минкомсвязь в сотрудничестве с ФАС и Роспотребнадзором.

Закон внедрит требования по предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных аналогов браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Инициатива входит в финальную версию разработанной ФАС «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Кроме того, по мнению ФАС производители должны обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений, за исключением сервисных.

Источник
Коммерсантъ
Теги
смартфон Россия ФАС

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