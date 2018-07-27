Яндекс слил приватные видео на YouTube

В сети продолжает разгораться скандал с поисковиком Яндекса, который очень тщательно следует своему девизу «Найдётся всё». На этот раз пользователи обнаружили, что с помощью Яндекса можно добраться до видероликов на YouTube с ограниченным режимом просмотра.





В поисковой выдаче Яндекса и Яндекс.Видео можно получить ссылки на ролики с доступом «по ссылке», которые, по идее, не должны быть доступны поисковикам. Пока избежать подобных казусов можно только переключив режим на ограниченный личный доступ.

Напомним, в начале июля в сети разразился скандал, когда Яндекс попросту проиндексировал документы из сервиса, которые находились в публичном доступен и не были защищены настройками приватности. Самую большую опасность для пользователей составили файлы с записанными в них логинами и паролями в незащищённом виде, которые стало можно достать, просто введя в Яндекса запрос на поиск «пароли» по сайту Google Docs. Через несколько часов после разгоревшегося скандала, Яндекс убрал из поиска документы пользователей Google Docs

Сегодня утром в расширенном поиске Яндекса обнаружились документы по запросам «график» и «зарплата». На это в пресс-службе Яндекса заявили журналистам: «На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

Ранее Яндекс пояснял, что поисковик индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Не индексируются страницы, для которых администрацией сайтов прописан запрет и ответственность лежит на владельцах сайтов.