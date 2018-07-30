Google Ассистент заработал по-русски

Компания Google ещё в январе пообещала запустить свой голосовой помощник Google Ассистент (Google Assistant) в России в «ближайшие месяцы». Теперь это обещание становится реальностью — обновление начало распространяться.





Апдейт с поддержкой русского языка пока доступен не всем пользователям и распространяется волнами. Как обещают разработчики, до конца недели русский язык для голосового помощника станет полноценно доступен. Пока опробовать его могут «избранные» пользователи iOS и Android, установленный язык системы «русский; Россия» повышает шансы получить доступ в числе первых.

Приложение Google Assistant для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.