Google Ассистент заработал по-русски

Компания Google ещё в январе пообещала запустить свой голосовой помощник Google Ассистент (Google Assistant) в России в «ближайшие месяцы». Теперь это обещание становится реальностью — обновление начало распространяться.


Апдейт с поддержкой русского языка пока доступен не всем пользователям и распространяется волнами. Как обещают разработчики, до конца недели русский язык для голосового помощника станет полноценно доступен. Пока опробовать его могут «избранные» пользователи  iOS и Android, установленный язык системы «русский; Россия» повышает шансы получить доступ в числе первых. 


Приложение Google Assistant для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google Ассистент
Теги
Россия Google голосовой помощник Google Assistant Google Ассистент

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