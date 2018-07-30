Илон Маск выпустил доску для серфинга

Компания Tesla представила необычный для себя продукт — доску для серфинга. Она называется Tesla Surfboard  и предлагается ограниченным тиражом по цене 1500 долларов США.


Дизайн доски был создан Tesla Design Studio совместно с Lost Surfboards и Мэттом Биолосом (Matt Biolos), специализирующихся на такой продукции. В ней используются глянцевые и матовые покрытия, такие же как у автомобилей Tesla. Доска усилена углеродным волокном Black Dart. Как отмечает компания, доска отлично поместится как внутрь, так и снаружи автомобилей Model S, X и 3. 


Всего Tesla планирует произвести только 200 экземпляров фирменных досок. Эта партия уже была распродана по предварительным заказам всего за несколько часов.

Источник
Tesla
Теги
фейспалм Tesla Илон Маск

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