LG приняла участие на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Компания LG Electronics поддержала Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». На нём была представлена образовательная программа в рамках смены «Поколение доброй воли», а также проведён комплекс мероприятий, связанных со здоровым образом жизни, волонтёрством в области донорства крови в поддержку программы развития Службы крови Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России.


В числе мероприятий можно отметить футбольный турнир под руководством вратаря Руслана Нигматуллина. Во время матча дух участников матча поддерживался DJ сетами на мощной аудиосистеме LG X-Boom с DJ-эффектами.


Образовательная программа от LG стартовала с кулинарного мастер-класса «Очарование вкуса: русская кухня с LG Electronics» с участием Влада Пискунова, шеф-повара ресторана «Матрешка». Он продемонстрировал как при помощи микроволновой печи LG NeoChef приготовить русские рецепты — треску по-поморски, калитки и цыпленка с драгун-травой. Ингредиенты сохранялись в холодильнике LG InstaView Door-in-Door, дверка которого становится прозрачной, если по ней дважды постучать.


Чистота в образовательных шатрах и опрятность одежды участников форума обеспечивалась стиральными машинами LG и пылесосами, а также LG Styler – система ухода за одеждой, которая при помощи пара освежает одежду, устраняет неприятные запахи и уничтожает более 99% аллергенов и бактерий, а также восстанавливает стрелки на брюках.

Также на форуме использовались очиститель воздуха PuriCare с 360 градусным охватом и 6-ступенчатой системой фильтрации и климатический комплекс LG Signature, устраняющий аллергены и обеспечивающий обработанный ультрафиолетом увлажненный, очищенный и ионизированный воздух

Информация о расписании мероприятий и местных новостях отображалась на интерактивных терминалах, выполненных на основе профессиональных дисплеев LG, размещенных по всей территории лагеря.

Источник
LG
Теги
Россия LG

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