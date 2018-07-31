McDonald's запускает собственную валюту

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в честь 50-летия гамбургера Биг-Мак объявила о запуске собственной международной валюты MacCoin.


Компания отмечает, что MacCoin не имеет денежной стоимости и обеспечивается Биг-Маками. За каждую такую монету можно получить один бесплатный Биг-Мак до конца 2018 года.


Распространение MacCoin начнётся со 2 августа 2018 года. Поначалу монеты можно будет получить при покупке Биг-Мака в одном из 14 тысяч Макдональдсов в США. С 3 августа MacCoin можно будет менять на Биг-Маки не только в США, но и ещё в 50 странах.

Всего будет распространено более 6,2 миллионов MacCoin в международном масштабе, более чем в 50 странах. Монеты будут представлены в пяти вариантах дизайна, каждый из которых представляет одно десятилетие Биг-Мака.

Источник
McDonald's
Теги
фейспалм деньги McDonald's

Комментарии

Загрузка...
Из рубрики
Mail.Ru убила браузер «Амиго»
Google высмеяла ноутбуки на Windows и macOS
В WhatsApp появились групповые видеозвонки

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 95
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39