Прибыль Samsung упала из-за низкого спроса на Galaxy S9

Компания Samsung отчиталась о финансовых результатах во втором квартале 2018 года. Компания получила в этот период 13,3 миллиарда долларов операционного дохода, что на 5,68% больше результатов годом ранее. Это не так уж и хорошо, продажи смартфонов и дисплеев оказались не на высоте, хотя спрос на чипы памяти оказался большим.


Прибыль составила около $52,1 млрд, что на 4,1% меньше аналогичного квартала год назад. Снижение прибыли компания оправдывает как раз невпечатляющими продажами смартфонов и экранов.

Главным смартфоном года у Samsung сейчас является Galaxy S9, он вышел в конце прошлого квартала, но производитель описывает продажи как «медленные». Аналитики ранее предсказывали, что это будет самый плохо продаваемый флагман серии Galaxy S с Galaxy S3 2012 года.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung фейспалм Samsung Galaxy S9

Комментарии

Материалы по теме

IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

3 сентября 2017

Samsung Galaxy S9 и S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса

19 февраля

Samsung Galaxy S9 и S9+ представлены официально

25 февраля

Samsung анонсировала процессор для Galaxy S9

10 ноября 2017

Samsung объявила дату анонса Galaxy S9

25 января

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Mail.Ru убила браузер «Амиго»
Google высмеяла ноутбуки на Windows и macOS
В WhatsApp появились групповые видеозвонки

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 95
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39