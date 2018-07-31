Прибыль Samsung упала из-за низкого спроса на Galaxy S9

Компания Samsung отчиталась о финансовых результатах во втором квартале 2018 года. Компания получила в этот период 13,3 миллиарда долларов операционного дохода, что на 5,68% больше результатов годом ранее. Это не так уж и хорошо, продажи смартфонов и дисплеев оказались не на высоте, хотя спрос на чипы памяти оказался большим.





Прибыль составила около $52,1 млрд, что на 4,1% меньше аналогичного квартала год назад. Снижение прибыли компания оправдывает как раз невпечатляющими продажами смартфонов и экранов.

Главным смартфоном года у Samsung сейчас является Galaxy S9, он вышел в конце прошлого квартала, но производитель описывает продажи как «медленные». Аналитики ранее предсказывали, что это будет самый плохо продаваемый флагман серии Galaxy S с Galaxy S3 2012 года.