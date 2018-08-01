Google тестирует поиск со встроенной цензурой на смартфонах

Компания Google планирует запустить версию своего поиска со встроенной цензурой в Китае. Об этом сообщило издание The Intercept со ссылкой на некие полученные документы.


«Цензурированный» поиск будет использовать чёрный список для сайтов и поисковых тем, относящихся к правам человек, демократии, религии и мирным протестам.

Проект под кодовым названием Dragonfly разрабатывается с весны прошлого года и ускорился с декабря 2017 года, после встречи главы Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и китайскими властями. В его рамках команда программистов и инженеров Google создала кастомное Android-приложение в версиях Maotai и Longfei. Приложение уже было продемонстрировано китайским властям. Финальная его версия может быть запущена в следующие полгода или девять месяцев, в зависимости от скорости получения одобрения от чиновников

Отметим, что в настоящий момент поиск Google и большинство сервисов компании сейчас блокируются в Китае. Google ранее заявляла о своём нежелании вводить цензуру.

Источник
The Intercept
Теги
Google поиск Китай цензура

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