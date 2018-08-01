Робот-коллектор начнёт выбивать долги с россиян

С 1 сентября банк ВТБ начнёт использовать роботов-коллекторов для взыскивания долгов. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на слова заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова.





Печатников заявил: «Сейчас робот-коллектор работает в пилотном режиме. С 1 сентября запускаем его в промышленную эксплуатацию. Эта технология будет использоваться для ранних стадий просрочки».

Также он отметил, что тесты показали более высокую эффективность робота по сравнению с результатами группы операторов, при этом он более дешев в содержании. В отличие от живых сотрудников, робот не проявляет эмоций, влияющих на результат работы, и не нарушает закон. Робот специализируется на простых диалогах, для раннего оповещения клиентов о просрочке задолженности и получения с них обещания о платеже.