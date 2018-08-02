Первый домашний телефон с кнопками



Тауэрский туннель

2 августа 1870 года начал свою работу самый первый подземный железнодорожный туннель. Он был построен в Лондоне в 1869 году и проходил под Темзой. Диаметр тоннеля составлял примерно 2 метра, а протяжённость — 410 метров. Однако настоящий поезд в нём никогда не курсировал. Вместо этого пассажиры перемещались в единственном деревянном вагоне, который с помощью тросов приводился в движение двумя паровыми машинами. Поездка занимала всего чуть более одной минуты.

Из-за низкой рентабельности и частых поломок вскоре туннель сделали пешеходным, но всё равно брали деньги за его использование. А в 1894 году поблизости был построен и открыт для общего пользования Тауэрский мост, поэтому туннель окончательно потерял свою популярность. Однако он существует и по сей день, только теперь используется для водопровода.

2 августа 1965 года стал доступен для приобретения первый телефон, диск для набора номера которого находился на самой трубке. Уже в 1966 году подобные телефонные аппараты стали выпускаться и с кнопками вместо диска.

Любопытно, что у первых моделей для подсветки использовалась лампа накаливания. Правда, мало кого из пользователей это устраивало, потому что такому телефону требовалось подключение еще и к электросети. После этого производитель стал выпускать телефоны с LED-подсветкой, которая была способно питаться от телефонной розетки, а остатки предыдущих моделей продавались как «безподсветочный» вариант.



Телефон-моноблок

В 1977 году журнал Fortune внёс телефон с возможностью набирать номер прямо с самой трубки в список из 25-лучших дизайнерских находок в истории США.