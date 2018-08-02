YouTube тестирует свои Истории в стиле Instagram

Команда видеосервиса YouTube начала тестировать собственные Истории (Stories), совсем как в Instagram, Snapchat и Facebook. Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей.


Новые Истории выделяются в интерфейсе красным кружком, при нажатии на него История открывается, совсем как как это происходило бы в Instagram. Главные отличия от Историй конкурирующих сервисов — присутствие кнопки «подписаться», а также отсутствие возможности комментировать или писать ответы на Истории.

Функция на данный момент находится на стадии тестирования и доступна немногим создателям контента и пользователям. В дальнейшем YouTube Истории могут постепенно расширять охват, поскольку все изменения производятся на серверной стороне.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон планшет YOUTUBE INSTAGRAM

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