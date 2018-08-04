День, когда в Крым пришли российские операторы сотовой связи

4 августа 1954 года состоялся первый полёт британского сверхзвукового самолёта P.1. Разрабатывать этот аппарат компания English Electric начала ещё в 1947 году (в год первого сверхзвукового полёта). Целью было создание экспериментального самолёта для изучения сверхзвуковых скоростей. Однако в тот момент все инженеры компании были загружены работами по бомбардировщику Канберра и работу над P.1 отложили. Возобновили проект лишь в 1949 году, причём модифицировали его в направлении создания истребителя-перехватчика. И в 1954 году лётчик-испытатель фирмы English Electric впервые поднял прототип в воздух. В первом полёте самолёт достиг высоты 4572 метра и скорости в 724 км/ч. Пилот остался доволен аппаратом и уже в третьем полёте впервые превысил скорость звука, причём без включения форсажа. Второй прототип взлетел лишь через год, в нём уже были установлена пара 30-мм пушек в носовой части и топливный бак на 250 галлонов.



Британский сверхзвуковой самолёт P.1

4 августа 2007 года в космос запущен аппарат Феникс. Этот посадочный модуль NASA был создан для изучения Марса. Он стал первым аппаратом, сделанным по программе Mars Scout и проработал на красной планете почти год. Феникс стал шестым аппаратом, который успешно сел на поверхность Марса, но при этом первым, который смог приземлиться в полярном регионе. Основной целью проекта Феникс было изучение Арктики Марса. Зонд должен был помочь ответить на три важных вопроса: можно ли жить в полярных районах планеты, тает ли там лёд и как менялись погодные условия в зоне приземления. Однако самой важной задаче был поиск воды. 18 июня 2008 года зонд нашёл лёд, который потом растаял, а 1 августа в ходе исследований выяснилось, что лёд был водяной. Таким образом, Феникс стал ещё одним шагом на пути к полёту людей на Марс. Увы, зимой погодные условия ухудшились и батареи аппарата разрядились. 2 ноября 2008 года учёные получили последний сигнал от Феникса, а 10 ноября миссия была завершена.



Космический аппарат Феникс

4 августа 2014 года в Крыму заработала первая российская сотовая связь. Оператором стала компания К-Телеком, сеть которой развёрнута на бывших частотах МТС-Украина. На момент запуска в сети было 1,5 тысячи базовых станций. Инфраструктуру на полуострове создавали в течение нескольких месяцев, а массовая продажа сим-карт с российским префиксом «+7» стартовала ещё в июне 2014 года. Покрытие сетями третьего и четвёртого поколения появляется в Крыму точечно. Первый сегмент 3G заработал ещё 13 августа 2014 года на молодёжном форуме, затем в аэропорте «Симферополь». А ещё в Керчи и порту «Крым» заработали 3G и LTE, для чего пришлось модернизировать 36 базовых станций. Трудности с оперативным внедрением сетей нового поколения возникают из-за сложного рельефа полуострова.



Покрытие 3G и LTE в Керчи