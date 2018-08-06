Вирус остановил несколько фабрик производителя чипов для Apple

Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) восстанавливается после «подрывающего» компьютерного вируса, от которого в прошедшую пятницу пострадало фабричное оборудование. Об этом рассказало издание Bloomberg.





TSMC поставляет чипы, в том числе, и для компании Apple, таких как iPhone и других устройств. Она уже предупредила партнёров о задержке поставок. На данный момент 80% фабричного оборудования восстановлено.

Компания подчеркнула, что никакой конфиденциальной информации не было скомпроментировано в процессе вирусной атаки. TSMC полагает, что получила вирус в результате сбоя в процессе установки ПО для нового оборудования, которое затем распространилось во всей корпоративной сети.

Отметим, что в конце июля TSMC начала производство чипов по продвинутому 7-нанометровому техпроцессу, включая Apple A12 для новых iPhone 2018 года.