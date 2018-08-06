День, когда ёмкость жёстких дисков стала исчисляться терабайтами

6 августа 1961 года Герман Титов облетел Землю и стал вторым человеком, побывавшим в космосе, после Юрия Гагарина. Целью экспедиции стала съемка планеты на видео, а также определение возможности длительного пребывания человека в режиме невесомости и его работоспособности. В общей сложности Герман Титов пробыл в космосе 25 часов и 18 минут. Космонавт даже успел поспать. Как известно, Юрий Алексеевич свой исторический полет совершил за 1 час 48 минут, обогнув Землю всего один раз. А вот Валерий Быковский, управляя кораблем «Восток-5», в июне 1965 года пробыл в состоянии невесомости около пяти суток. За это время он обогнул Землю 81 раз.



Капсула Востока-2

6 августа 2009 года компания Nikon представила первый в мире фотоаппарат, дополнительно оснащенный проектором. Устройство получило название COOLPIX S1000pj. Оно могло проецировать изображение с диагональю от 5 до 40 дюймов на максимальном расстоянии до двух метров. Легко догадаться, что мотивом создания подобного девайса стало желание производителя угодить тем пользователям, которые любят смотреть фотографии и видео в большой компании. Для большего удобства вместе с камерой шел беспроводной пульт дистанционного управления.

Фотоаппарат-проектор собирался в миниатюрном металлическом корпусе с габаритами 99,5x62,5x23 мм, его вес составлял всего 115 грамм. Объектив охватывал диапазон фокусных расстояний в размере 28-140 мм, разрешение датчика составляло 12,1 Мп.

Попытки «скрестить ежа с ужом» ведутся постоянно. На нашей памяти выпускались неттопы с проекторами. Например, GIGABYTE BRIX Projector. Отличилась в свое время и компания Lenovo, представив на суд общественности планшет Yoga Tab 2 Pro, также оснащенный проектором. Но только вот вряд ли такие устройства можно назвать коммерчески успешными.



Nikon COOLPIX S1000pj

6 августа 2009 года компания HGST (подразделение Hitachi, ныне принадлежащее Western Digital) выпустила в продажу первый в мире жесткий диск объемом 2 Тбайт. Модель Deskstar 7K2000 обзавелась быстрым двигателем, вращающим шпиндель со скоростью 7200 об/мин. При этом для буфера было выделено сразу 32 Мбайт памяти. Отличные характеристики для 2009 года! В основе этого жесткого диска лежали пять блинов объемом 400 Гбайт каждый. Использовалась классическая перпендикулярная магнитная технология записи.

HGST вообще молодцы. Они постоянно оказываются первыми в своем деле. Так, в прошлом году были выпущены первые 3,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 Тбайт и 8 Тбайт соответственно. А в начале 2015 года — модель емкостью 10 Тбайт. Во всех этих устройствах используется гелий и классическая перпендикулярная технология записи. Плотность одного блина для 10-терабайтного устройства составляет ни много ни мало 1,66 Тбайт.



HGST Deskstar 7K2000