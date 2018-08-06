В Google Картах появился 3D-глобус

Команда разработчиков сервиса Google Maps (Google Карты) объявила о появлении новой возможности для десктопной версии. В Google Картах появился режим с 3D-глобусом.


Если упорно уменьшать масштаб, то в конце концов Google Maps начнут отображать Землю не в виде карты, а в виде глобуса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Maps. Разработчики отметили также, что в режиме 3D-глобуса проекция Гренландии больше не выглядит размером с Африку. Отображение похоже на Google Earth (Google Планета Земля) и теперь любителям «покрутить глобус» можно ограничиться Google Картами.

Обновление пока доступно для десктопного веб-интерфейса Google Карт и работает в большинстве браузеров, включая Chrome, Edge и Firefox. Пока неясно, когда 3D-глобус появится в мобильных приложениях.

Источник
Google Карты
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