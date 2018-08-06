Цифра дня: Сколько потратят на перевод чиновников на смартфоны с российской ОС?

Цифра дня:

160 200 000 000

рублей потратят на перевод чиновников на смартфоны с российской ОС.

Российские власти планируют постепенно перевести чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

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За платформой Sailfish, ранее принадлежавшей финской компании Jolla, сейчас стоит Ростелеком. Компания может переименовать Sailfish, чтобы та лучше отражала «национальную идентичность». По данным издания, для перехода чиновников на Sailfish потребуется свыше 160 млрд рублей. До конца 2021 года на неё планируется перевести 8 млн пользователей.

Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тысяч рублей в год на человека.

Источник
Коммерсантъ
Теги
смартфон Россия ростелеком Sailfish

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