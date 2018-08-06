Цифра дня: Сколько потратят на перевод чиновников на смартфоны с российской ОС?

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рублей потратят на перевод чиновников на смартфоны с российской ОС.

Российские власти планируют постепенно перевести чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».



Дмитрий Медведев, iPhone 4 и Стив Джобс

За платформой Sailfish, ранее принадлежавшей финской компании Jolla, сейчас стоит Ростелеком. Компания может переименовать Sailfish, чтобы та лучше отражала «национальную идентичность». По данным издания, для перехода чиновников на Sailfish потребуется свыше 160 млрд рублей. До конца 2021 года на неё планируется перевести 8 млн пользователей.

Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тысяч рублей в год на человека.