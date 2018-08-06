Роскомнадзор обвинили в превышении полномочий при блокировке Telegram

Генпрокуратура не давала разрешения на блокировку миллионов IP-адресов для перекрытия доступа к мессенджеру Telegram в России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на документ Генпрокуратуры, представленный в Таганский суд Москвы.





Ведомство выдвинуло возражение в ответ на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который на настоящий момент рассматривается в Таганском суде.

«Живая фотография» стоит за сайтом posterslegends.com. Компания потребовала суд признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке сервиса. Также истец требует обязать Роскомнадзор восстановить доступ к сайту в России.

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.