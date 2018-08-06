Роскомнадзор обвинили в превышении полномочий при блокировке Telegram

Генпрокуратура не давала разрешения на блокировку миллионов IP-адресов для перекрытия доступа к мессенджеру Telegram в России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на документ Генпрокуратуры, представленный в Таганский суд Москвы.


Ведомство выдвинуло возражение в ответ на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который на настоящий момент рассматривается в Таганском суде.

«Живая фотография» стоит за сайтом posterslegends.com. Компания потребовала суд признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке сервиса. Также истец требует обязать Роскомнадзор восстановить доступ к сайту в России.

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.

Источник
Ведомости
Теги
Россия фейспалм роскомнадзор Telegram блокировка

Комментарии

Материалы по теме

Дуров согласился зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре

28 июня 2017

Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook

18 апреля

Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля

Роскомнадзор подал иск на блокировку Telegram

6 апреля

Роскомнадзор потребовал удаления Telegram из App Store и Google Play

17 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда компьютер превзошёл по интеллекту человека
Вирус остановил несколько фабрик производителя чипов для Apple
В Google Картах появился 3D-глобус

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 139
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 43