День, когда компьютер превзошёл по интеллекту человека

7 августа 1970 года состоялся первый шахматный турнир между компьютерами. Лучшие вычислительные машины с алгоритмами из исследовательских институтов сошлись в «отборочном туре», чтобы потом сразиться в шахматной партии с человеком.

Чемпионат не выглядел сборищем любителей ноутбуков или компьютерным клубом образца 1990-х годов — в те времена шахматные программы могли осилить только суперкомпьютеры размером с комнату. Их, правда, изначально проектировали под исследования в ядерной энергетике и прочие научные расчёты, но никто не был против того, чтобы поиграть на рабочем компьютере сопоставить самые мощные вычислительные машины в мире с интеллектом шахматистов.

Победила в этой схватке махина за авторством производителя суперкомпьютеров Control Data Corporation. Взгляните на фотографию — на ней изображена чуть более поздняя модификация CDC 6600 (модель CDC 6400 просто никто не удосужился сфотографировать в нормальном качестве), которая со своим арифметическо-логическим устройством и 10 периферийными процессорами осиливала лишь 1 млн инструкций (MIPS) в секунду. Для сравнения — маломощный нетбук работает в 3300 раз быстрее.

Сыграть с человеком в шахматы полвека назад были способны лишь самые мощные компьютеры в мире
Сыграть с человеком в шахматы полвека назад были способны лишь самые мощные компьютеры в мире

Шахматисты, естественно, посмеивались над туповатыми компьютерами и не считали их своими конкурентами. В 1968 году мастер по шахматам Дэвид Леви поспорил, что ещё 10 лет подряд компьютеры не смогут его обыграть… и выиграл спор! Правда, в 1989 году компьютер Deep Thought, который выпустила IBM, обыграл самоуверенного гроссмейстера.

Но самый захватывающий шахматный поединок человека и компьютера произошёл в 1997 году, когда компьютер за авторством всё той же IBM перехитрил Каспарова и выиграл партию за 45 ходов при том, что большую часть времени превосходство было за гроссмейстером.

А всё потому, что программисты не продумали программу до конца и, когда компьютер стал проигрывать, он «заглючил» и сделал спонтанный ход фигурой, который сбил с толку лучшего шахматиста в мире. Каспаров стал искать подвох в действиях машины, из-за чего потерял бдительность и почти сразу проиграл ей партию.

7 августа 1955 года на свет появились первые карманные радиоприёмники Sony. Впрочем, «карманные» — это громко сказано: хотя электронные вакуумные лампы и были самым компактным вариантом для электроники того времени, ради дебютной модели TR-55 японцы сшили участникам рекламной кампании одежду с увеличенными карманами.

Однако молодой тогда компании такие шалости были простительны: производители огромных смартфонов сегодня смотрятся так же нелепо, а мы им всё прощаем. Важно другое — радиоприёмники фирмы Tokyo Telecommunications Engineering (руководители компании не сразу додумались до лаконичного названия Sony) нешуточно подняли престиж японской электроники. Потому что в те годы японская электроника вызывала такой же скепсис, как сегодня, скажем, индийские гаджеты.

Транзисторный радиоприёмник TR-55
Транзисторный радиоприёмник TR-55

Представители Sony решили не останавливаться на достигнутом и уже в 1960 году начали производство транзисторных телевизоров, а спустя ещё три года — начать выпуск легендарных видеомагнитофонов. По-настоящему крутое карманное устройство вышло из-под пера японцев в 1979 году, когда на свет появился плеер Walkman.

7 августа 2006 года Samsung выпустил смартфон с рекордным объёмом памяти — 8 ГБ на внутреннем накопителе. Во времена, когда карты памяти «не доросли» до таких результатов, корейский бренд был вынужден использовать в модели i310 жёсткий диск.

Samsung i310
Samsung i310

Внешне смартфон слабо отличался от «звонилок» Samsung, но с технической точки зрения он был очень хорош — помимо вышеупомянутого объёма памяти он мог похвастать мощным процессором Intel XScale PXA272 с частотой 416 МГц (в эпоху массовых восьмиядерников он уже не впечатляет, но 9 лет назад это было по-настоящему крутое железо) и 64 мегабайтами «оперативки». Кстати, и имеющиеся 8 гигабайт не были пределом — смартфон поддерживал карты памяти Micro SD (не microSDHC, но всё же), поэтому добавить ещё 2-4 гигабайта проблем не составляло.

Внутри у смартфона гнездилась новейшая по тем временам Windows Mobile 5.0, а 2-дюймовый дисплей с разрешением 320x240 пикселей был настолько же чёткий, как у ASUS ZenFone 4, например.

Как и вышедшая чуть позже Nokia N91 с 8 ГБ памяти, флагманский Samsung был очень дорогостоящей моделью и редко встречался в рознице. Но, учитывая, что в 2006 году возможности недорогих смартфонов на Symbian (помните Nokia 3250?) и без того впечатляли россиян, навороченная модель Samsung смотрелась круто даже вопреки прожорливости и медлительности жёстких дисков того времени.

Samsung i300 и Nokia N91 с 4 ГБ памяти были всего лишь разминкой перед настоящим противостоянием Samsung и Nokia
Samsung i300 и Nokia N91 с 4 ГБ памяти были всего лишь разминкой перед настоящим противостоянием Samsung и Nokia

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