Аккумуляторы для смартфонов и ноутбуков станут дороже

EnergyTrend, подразделение аналитической компании TrendForce, рассказала о грядущем подорожании литий-ионных аккумуляторов в третьем квартале 2018 года из-за роста цен на исходные материалы.


Аналитики отметили, что в первом квартале 2018 года цены на кобальт установили новый рекорд. Этот металл используется литий-ионных аккумуляторах, в результате, цены на них тоже вырастут на 5–15 % в третьем квартале 2018 года.

Сильнее всего подорожание скажется на литий-полимерных аккумуляторах, цены на них вырастут на 10-15%, в то время как стоимость призматических и цилиндрических батарей — на 6-8% и 7-9%, соотвественно.

Кроме того, на ценах скажутся сокращающиеся поставки, поскольку производители высвобождают мощности для автомобильных аккумуляторов. Интересно, что именно растущий спрос на электроавтомобили и спровоцировал рост цен на кобальт. 

Источник
TrendForce
Теги
смартфон планшет ноутбук аккумулятор

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iOS 12

4 июня

Bluetooth 5 с повышенной в четверо дальнобойностью появится на рынке в ближайшие полгода

8 декабря 2016

Computex 2013. ASUS Transformer Book Trio — ноутбук, планшет, десктоп

6 июня 2013

Computex 2014: ASUS представила планшет-трансформер на Windows с интегрируемым Android-смартфоном

2 июня 2014

GeekTrip 2014. Главные новинки выставки CeBIT 2014

20 марта 2014

Google выпустила бета-версию Android P

8 мая
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Названа дата введения пошлин на зарубежные покупки
Цифра дня: На сколько снизилось количество раздражающей рекламы в рунете?
Почта России начала выдавать письма и посылки без паспорта

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 66
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 43