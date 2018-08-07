Почта России начала выдавать письма и посылки без паспорта

Почта России объявила о приятном нововведении. Теперь во всех отделениях Почты можно будет получить посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без необходимости каждый раз предъявлять паспорт — с помощью электронной подписи. Как обещает компания, процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.


Чтобы завести электронную подпись, потребуется заполнить специальную форму на почте или на официальном сайте. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту потребуется один раз предъявить оператору паспорт.

После этого клиенту Почты больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки потребуется просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление в мобильное приложение Почты России с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Как отмечает пресс-служба Почты России, сама регистрация занимает несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

Источник
Почта России
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