Цифра дня: На сколько снизилось количество раздражающей рекламы в рунете?

Цифра дня:

На 97%

снизилось количество раздражающей рекламы в рунете.

Компания Яндекс подсчитала, что за последние полгода количество раздражающей рекламы в Рунете снизилось на 97%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленные Яндексом оценки.


Яндекс начал фильтровать агрессивную рекламу в Яндекс.Браузере в феврале 2018 года и с тех пор число сайтов с агрессивной рекламой снизилось на 86%. При этом общий объём раздражающий блоков упал на 97%. Если в феврале ЯндексБраузер блокировал около 3,5 млн подобных блоков в день, то сейчас этот показатель находится на уровне 900 тысяч в день.

К разряду раздражающей рекламы Яндекс и ассоциация IAB Russia на основе опросов отнесла статичные рекламные блоки на весь экран, большие всплывающие окна по центру экрана, рекламные видеоролики с автозапуском звука перед основным контентом, баннеры во всю ширину экрана высотой 250 пикселей по низу экрана или высотой на 200 пикселей по верху экрана.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия Яндекс реклама рунет

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