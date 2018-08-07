Цифра дня: На сколько снизилось количество раздражающей рекламы в рунете?

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На 97%

снизилось количество раздражающей рекламы в рунете.

Компания Яндекс подсчитала, что за последние полгода количество раздражающей рекламы в Рунете снизилось на 97%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленные Яндексом оценки.





Яндекс начал фильтровать агрессивную рекламу в Яндекс.Браузере в феврале 2018 года и с тех пор число сайтов с агрессивной рекламой снизилось на 86%. При этом общий объём раздражающий блоков упал на 97%. Если в феврале ЯндексБраузер блокировал около 3,5 млн подобных блоков в день, то сейчас этот показатель находится на уровне 900 тысяч в день.

К разряду раздражающей рекламы Яндекс и ассоциация IAB Russia на основе опросов отнесла статичные рекламные блоки на весь экран, большие всплывающие окна по центру экрана, рекламные видеоролики с автозапуском звука перед основным контентом, баннеры во всю ширину экрана высотой 250 пикселей по низу экрана или высотой на 200 пикселей по верху экрана.