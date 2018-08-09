Уязвимость в Telegram может открыть номер телефона пользователя

Российские специалисты обнаружили в мессенджере Telegram уязвимость, которая позволяет узнавать номер мобильного телефона по имени пользователя. Об этом рассказало издание «Известия».





Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста создали приложение «Криптоскан», которое использует эту возможность. С её помощью правоохранительные органы смогут устанавливать личность абонента, просто запросив информацию у оператора. По мнению экспертов, это сводит на нет заявленную «анонимность» Telegram. «Криптоскан» составляет запрос с именем пользователя Telegram, а приложение выдаёт ID, номер телефона, фамилию и имя.

Руководитель центра Евгений Венедиктов заявил: «Мы проанализировали API (часть программного интерфейса приложения) и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей».