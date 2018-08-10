День, когда компьютерная игра убила человека

10 августа 2005 года компьютерные игры впервые убили человека. Южнокорейский ремонтник бойлеров по имени Сынсоп Ли (Seungseob Lee) умер после того, как провёл в интернет-кафе 49 часов за игрой StarCraft, чрезвычайно популярной в той стране. Причиной смерти стало обезвоживание — оно вызвало остановку сердца, и врачи местной больницы не смогли спасти геймера.

Как лечат игровую зависимость

Ли и прежде был заядлым игроком, но за несколько недель до случившегося его бросила девушка (тоже, кстати, имевшая нездоровую привязанность к видеоиграм), а еще раньше его уволили с работы. Утешение Сынсоп попытался найти в StarCraft, но слишком увлёкся.

Южная Корея сильнее других стран страдает от зависимости молодых людей от компьютерных игр. Треть всего населения страны зарегистрированы в онлайн-играх, а более двух процентов людей испытывают нездоровую зависимость.

Геймер на чемпионате
Геймер на чемпионате

Еще в 2001 году мать ребёнка из США обвинила Nintendo в смерти своего сына, который умер после многочасовых игр в Nintendo 64 по шесть дней в неделю. Компания, правда, обвинения отвергла.

Однако игры могут убивать и иначе. Неокрепшая психика молодых и не очень геймеров заставляет их слишком близко принимать игровые неудачи. Иногда владельцы убитых персонажей находят обидчиков в реальном мире и мстят кулаками. Известно и несколько случаев суицида из-за неудач в виртуальном мире. В нескольких странах, например, Южной Корее, Китае, США, Канаде, Нидерландах уже открыты центры помощи людям с игровой зависимостью. Возможно, опасность игр слишком преувеличена на волне истерии из-за шокирующих смертей, но, посвящая вечера расстрелу виртуальных танков, помните, что это просто игра, а за дверью есть настоящий мир.

10 августа 2004 года ассортимент онлайн-магазина музыки iTunes достиг 1 000 000 композиций — спустя всего 16 месяцев после открытия.

Музыку в интернете продавали и прежде, но занимались этим лейблы звукозаписи, а они ограничивались только теми треками, права на которые принадлежали им самим. Кроме того, звукозаписывающие компании в то время не рассматривали Сеть всерьез, считая её рассадником пиратства, где мало кто захочет платить за интеллектуальную собственность. Во много это было правдой: тогда в интернете царили Napster, Grokster, Gnutella и Kazaa. Отсюда и подход к делу: легальные магазины были неудобны, имели очень простые каталоги и явно пренебрегали возможностями привлечь добропорядочных покупателей. На этом сыграла Apple.

Музыкальный магазин iTunes Store
Музыкальный магазин iTunes Store

Интересно, что в то время лейблы предпочитали продавать онлайн не отдельные песни, а подписки. Но Стив Джобс настоял на том, что люди привязываются к любимым трекам и хотят владеть ими, а не брать послушать. Кроме того, он сумел «продавить» правообладателей к продаже отдельных композиций. И компании, и музыканты, конечно, противились этому. Первые — потому что вместе с хитами на альбомы можно было помещать несколько «проходных» песен. Вторые — потому что считали альбомы цельными творческими высказываниями, отдельные треки в которых перекликаются. Тем не менее, все оказались в восторге от интерфейса iTunes Store и согласились на условия Джобса. А еще до того, как на «полках» магазина появился миллионный трек, пользователи успели купить 100 млн песен. Сегодня же в iTunes Store доступно более 37 миллионов композиций.

10 августа 2005 года вышел мобильный браузер Opera Mini для обычных телефонов, которые поддерживали Java ME. Изначально программа была доступна только в Норвегии и только клиентам телевизионной станции TV 2, но к концу года вышла во всех странах. Opera Mini очень быстро набрала популярность благодаря двум своим особенностям. Во-первых, она адаптировала страницы под крохотные экраны мобильников того времени, вытягивая их в одну длинную колонку. А во-вторых, все данные программа пропускала через сервера компании Opera, где заметно сжимала их, выбрасывая всё ненужное — то, что всё равно не удастся отобразить. Экономия трафика достигала десятков процентов и была как нельзя кстати в эпоху GPRS и EDGE — стандартам 3G еще лишь предстояло покорить мир. Но и с распространением быстрой мобильной связи и появлением смартфонов Opera Mini не ушла в историю: сейчас существуют и развиваются версии браузера для всех платформ, а в 2013 году у программы было 300 миллионов активных пользователей.

Современная Opera Mini для Android
Современная Opera Mini для Android

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Apple день в истории ITUNES OPERA MINI Starcraft ITUNES STORE компьютерные игры

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