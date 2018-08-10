Главный инженер Tesla вернулся в Apple

Стало известно, что Даг Филд (Doug Field), бывший старший вице-президент Tesla по разработкам, вернулся в компанию Apple после пятилетнего перерыва. Об этом сообщил Джон Грубер (John Gruber), который ведет популярный блог Daring Fireball.


Напомним, в июле было объявлено, что Даг Филд, глава инженерного отдела Tesla, ушёл из компании. При этом до 2013 года он работал в Apple на должности вице-президента по аппаратному обеспечению компьютеров Mac.

По словам источников Грубера, вместо того, чтобы вернуться к разработкам Mac, Филд сейчас занимается перезапущенным проектом Titan, то есть разрабатывает беспилотные системы. Это позволяет предположить, что Titan представляет собой нечто большее, чем просто автомобильный беспилотный комплект.

Источник
Daring Fireball
Теги
Apple фейспалм Tesla

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