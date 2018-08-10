Главный инженер Tesla вернулся в Apple

Стало известно, что Даг Филд (Doug Field), бывший старший вице-президент Tesla по разработкам, вернулся в компанию Apple после пятилетнего перерыва. Об этом сообщил Джон Грубер (John Gruber), который ведет популярный блог Daring Fireball.





Напомним, в июле было объявлено, что Даг Филд, глава инженерного отдела Tesla, ушёл из компании. При этом до 2013 года он работал в Apple на должности вице-президента по аппаратному обеспечению компьютеров Mac.

По словам источников Грубера, вместо того, чтобы вернуться к разработкам Mac, Филд сейчас занимается перезапущенным проектом Titan, то есть разрабатывает беспилотные системы. Это позволяет предположить, что Titan представляет собой нечто большее, чем просто автомобильный беспилотный комплект.