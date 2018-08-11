Первый в мире сигнал SOS и изобретение цветной киноплёнки

11 августа 1877 года открыт спутник Марса Деймос. Забавный факт: Джонатан Свифт в книге про путешествия Гулливера писал о воображаемой стране, в которой живут одни учёные и что они обнаружили два спутника Марса. На самом деле во времена Свифта про спутники красной планеты никто ничего не знал. Лишь во время великого противостояния Марса и Земли (время наиболее тесного сближения планет) в 1877 году профессор Асаф Холл из Военно-морской обсерватории в Вашингтоне увидел через сильнейший 24-дюймовый телескоп маленький светящийся объект на расстоянии трёх диаметров от Марса. Ещё через несколько дней оказалось, что объекта два. Это и были спутники Марса. Первый Холл назвал Деймос, а второй - Фобос. В переводе это означает Ужас и Страх. Именно так звали мифологических сыновей бога войны Ареса, иное имя которого и есть Марс. В честь Джонатана Свифта, который предсказал существование у Марса двух спутников ещё до их открытия, на Деймосе назван один из крупных кратеров.



Деймос. Естественный спутник Марса

11 августа 1909 года впервые в мире был передан сигнал SOS. Его отправил американских пароход, который вышел из Нью-Йорка, но потерял ход и лёг в дрейф. Сигнал приняли на острове Хаттерас в объединённой компании беспроволочного телеграфа и передали в пароходную компанию. Официально сигнал бедствия, состоящий из последовтельности символов азбуки Морзе "три точки, три тире, три точки" принят Международной Радиотелеграфной Конвенцией в 1905 году. До этого существовало несколько разных вариантов сигнала бедствия, который устанавливали частные телеграфные компании. Самым первым подобным сообщением был сигнал CQD, который преддназначался для судов компании Marconi. Но общепринятым сигналом он не стал, т.к. многие путали его с сигналом общего вызова всех станций CQ. Так, в мире прижилась конструкция SOS, к которой моряки подобрали расшифровку "Save Our Souls" (Спасите наши души). С 1 февраля 1999 года Международная морская организация заменила сигнал SOS на автоматизированную систему оповещения GMDSS, но SOS по-прежнему может применяться и использоваться, для обозначения бедствия и просьб о помощи. В голосовой связи SOS не используется, вместо него существует сообщение "Mayday".



Радист передаёт сигнал по телеграфу азбукой Морзе

11 августа 1926 года компания Кодак начала работы по созданию цветной киноплёнки. Первые попытки сделать картинку в кино цветной предпринимались сразу после изобретения кинематографии. Известно, что ещё Томас Эдисон в 1895 году применял ручное раскрашивание плёнки анилиновыми красителями. Разумеется, эта технология была очень трудоёмкой, но такие фильмы пользовались популярностью у зрителей, ещё бы, ведь вокруг было только чёрно-белое кино. В 1908 году популярным стало трёхцветное кино, когда фильм снимали на три разные плёнки через три разных световых фильтра. И только спустя 9 лет после начала работ по созданию полноцветной киноплёнки, компания Kodak в 1935 году представила обращаемую плёнку Eastmancolor, которая предназначалась для любительских 16-мм аппаратов. А через год появились 8 и 35-мм разновидности с названием Kodachrome. По качеству цветопередачи эти многослойные плёнки, к сожалению, уступали трёхплёночной технологии, которая использовалась до середины 50-х годов, хоть и была сложной и дорогой. После этого времени у кино начинается конкуренция с телевидением, которое отнимает аудиторию у кинотеатров, и это событие существенно влияет на распространение цветного кино.



Плёнка Kodak Kodachrome