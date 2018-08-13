День, когда открыли первый астероид

13 августа 1898 года был открыт первый околоземный астероид «Эрос» (433). Околоземными считают потенциально опасные астероиды, которые могут в обозримом будущем приблизиться к Земле на расстояние, меньшее или равное 7,5х106 км. Постарался немецкий астроном Карл Густав Витт, работающий в то время в обсерватории Урания. Свое название астероид получил в честь Эрота — древнегреческого бога любви и вечного спутника Афродиты. На данный момент его диаметр составляет 16,84 км, а вес — 6,7х1015 кг. Это второй по величине околоземный астероид, уступающий «Ганимеду» (1036) (31,66 км, 3,3х1016 кг). Считается, что ударный потенциал «Эроса» в случае его падения на Землю будет больше, чем потенциал космического объекта, который образовал кратер «Чиксулуб», вызвав, как известно, вымирание динозавров. Но произойдет это относительно нескоро.

«Эрос» пересекает орбиту Марса и сближается с Землей. В 1996 году были опубликованы его результаты динамических расчетов передвижения на протяжении ближайших двух миллионов лет. А именно выяснено, что астероид находится в орбитальном резонансе с Марсом, то есть орбита «Эроса» впоследствии может быть изменена. И тогда она пересечется с орбитой Земли. В рамках исследований, в которых изучили восемь потенциальных орбит «Эроса», три из них эволюционировали до состояния пересечения орбиты Земли в течение указанных двух миллионов лет. Одна из орбит может привести к столкновению с «Эросом» через 1,14 млн лет. Астрономы считают, что ближайшие 100 000 лет планете точно не грозит столкновение с этим астероидом.

«Эрос», как и положено околоземному космическому телу, виден с нашей планеты. Так, 31 января 2012 года астероид пролетел на расстоянии приблизительно 26,7 миллионов километров от Земли (приблизительно 70 расстояний от Земли до Луны). Однако подобные сближения случаются в среднем раз в два с половиной года.

14 февраля 2000 года «Эрос» обзавелся собственным искусственным спутником. Им стал космический аппарат NEAR Shoemaker, совершивший чуть позже первую в истории посадку на астероид. Исследования показали, что в состав «Эроса» входит множество драгоценных металлов общей стоимостью приблизительно 20 триллионов долларов США.

Астероид «Эрос» (433)
Астероид «Эрос» (433)

13 августа 2002 года Intel официально представила 90-нанометровый технологический процесс. Первыми чипами, изготовленными по этим нормам, стали микросхемы SRAM емкостью 52 Мбит. В состав такого чипа входило более 330 миллионов транзисторов при полезной площади кристалла 109 мм2.

На самом деле все ныне существующие технологии гораздо сложнее. Так, применялись CMOS-транзисторы с длиной затвора 50 нм. А его тонкий оксидный слой составлял всего 1,2 нм (менее пяти атомных расстояний кремния). Как видите, уже тогда производство чипов являлось сверхсложной задачей. Что и говорить про, скажем, 14-нм технологии! В производстве 90-нм чипов использовались 300-мм кремниевые пластины с общим числом транзисторов, превышающих показатель 120 миллиардов.

Первыми центральными процессорами, выпущенными по 90-нм технологии, стали мобильные чипы Pentium M, представленные в марте 2003 года. Первыми настольными «камнями» стали различные версии Pentium 4 на базе архитектуры Prescott, анонсированные в феврале 2004 года. Эти решения могли похвастать наличием 125 миллионов транзисторов и очень высокой тактовой частотой — до 3,8 ГГц.

90-нм техпроцесс в действии
90-нм техпроцесс в действии

13 августа 2009 года AMD выпустила свой процессор-рекордсмен — Phenom II X4 965 Black Edition. Он функционировал на недостигаемой до того момента частоте 3,4 ГГц. Именно этот чип стал первым четырхъядерником с такой скоростью работы. Топовые решения Intel, как известно, функционировали на чуть более скромной частоте — 3,33 ГГц. Процессор Phenom II X4 965 Black Edition, как и вся линейка, оказался удачным и пользовался большим спросом. Хотя решения Intel были производительнее. Но «красные» брали низкой ценой и возможностью использовать как модули памяти DDR3, так и DDR2.

AMD Phenom II X4 965 Black Edition
AMD Phenom II X4 965 Black Edition

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