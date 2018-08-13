AliExpess теперь продаёт товары на Яндекс.Маркете

Китайская торговая площадка Tmall, работающая в России на базе AliExpess, начала продажи товаров в Яндекс.Маркете. Первое время на Маркете будут представлены две самые популярные категории — электроника и детские товары.





В будущем ассортимент Tmall на Яндекс.Маркете планируется расширить. Интересно, что Яндекс.Маркет стал первой сторонней площадкой, где были выставлены товары Tmall.

Тестовое сотрудничество началось в марте 2018 года. В пилотном проекте участвовало ограниченное количество городов и лимитированный ассортимент из нескольких товарных наименований. По словам представителя AliExpress Антона Пантелеева, на данный момент маркетплейс индексирует полный ассортимент электроники и детских товаров с Tmall по всей стране.

По мнению экспертов, сотрудничество с Tmall поможет Яндекс.Маркету восполнить потери, связанные с уходом М.Видео ещё в декабре 2014 года и недавним DNS. Последний прекратил сотрудничество с Яндекс.Маркетом в июле. Глава и основатель DNS Дмитрий Алексеев заявил тогда, что Яндекс.Маркет превратился в «агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов».