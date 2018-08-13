Инвесторы Tesla обвиняют Илона Маска в мошенничестве

Инвесторы подали в суд на компанию Tesla и её главу Илона Маска (Elon Musk), обвиняя в разработке и реализации мошеннической схемы на бирже. В минувшую пятницу в Сан-Франциско было подано сразу два иска на эту тему.


В качестве ключевого элемента обвинения выступает заметка о приватизации компании, которую Илон Маск опубликовал в Twitter в прошлый вторник. Маск написал, что рассматривает возможность выкупа акций компании по цене 420 долларов за акцию. Также он отметил, что уже нашёл «надёжный» источник финансирования для сделки общей стоимостью в 72 миллиарда долларов.

В одном из исков истец называет твит Маска ложным и вводящим в заблуждение, а в сочетании с отсутствием комментариев со стороны Tesla приравнял из к «ядерному нападению», разработанному для «полного уничтожения» биржевых игроков на понижение. Во втором иске утверждается, что Tesla и Маск искусственно раздули стоимость акций компании в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.

Источник
Reuters
Теги
фейспалм Tesla Маск

Комментарии

Материалы по теме

Глава Intel ушёл в отставку из-за отношений с сотрудником

21 июня

За вами тоже придут: как в мире борются с зависимостью от компьютерных игр

30 июля

Из-за санкций США в офисе ZTE не работает туалет

23 июня

Илон Маск опубликовал видео спорткара на орбите

7 февраля

Русские авторы нового дизайна iPhone X учат Маска, как нужно делать Tesla

27 июня

Яндекс выдал все тайны пользователей Google Docs

5 июля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Samsung снова посмеялась над iPhone X
ВКонтакте пообещала полную приватность личных страниц
AliExpess теперь продаёт товары на Яндекс.Маркете

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 68
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44