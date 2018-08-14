Жителю Орла дали 5 лет колонии за комментарии во ВКонтакте

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.


Обвинительный приговор был вынесен по уголовному делу за совершение преступления террористического характера. Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК — публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет».

Подсудимый разместил на странице группы ВКонтакте текстовые комментарии, содержащие признаки оправдания исламистской террористической организации «ИГИЛ» (запрещенной на территории Российской Федерации), а также религиоведческие признаки оправдания терроризма.

Суд согласился с выводами государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, на 3 года.

Источник
Прокуратура Орловской области
Теги
Россия социальная сеть фейспалм вконтакте

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