Цифра дня: Сколько заработали московские онлайн-магазины за полгода?

Цифра дня:

74 000 000 000

рублей заработали московские онлайн-магазины за полгода.

Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка офлайн-розницы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.


За шесть месяцев 2018 года суммарный оборот столичных предприятий онлайн-торговли вырос более чем на 35 процентов и составил 74 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

По данным Мосгорстата, за тот же период оборот традиционных розничных предприятий торговли столицы увеличился только на 17 процентов. Таким образом, темпы развития интернет-торговли в Москве оказались выше, чем у обычных магазинов, более чем в два раза.

«Активное строительство современной цифровой инфраструктуры в последние годы, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером в рейтинге городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг», — сказал Владимир Ефимов. По его словам рост онлайн-торговли в нынешнем году — еще одно доказательство этого лидерства.

Источник
Официальный портал мэра и правительства Москвы
Теги
Россия москва деньги онлайн-магазин

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