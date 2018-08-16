Россия не хочет запрещать «роботов-убийц» с искусственным интеллектом
Россия готова поддержать декларацию о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений, которую Франция и Германия предлагают принять в ООН. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ».
При этом по словам МИД РФ, Россия выступает «категорически против» введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере. Аргументируется это тем, что полноценного искусственного интеллекта на данный момент пока существует.
В то же время, сторонники полного запрета «роботов-убийц» отмечают, что скорости развития технологий сейчас такие, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу.
Инициативу должны обсудить в Женеве в конце августа представители более 80 стран и международных организаций.
ИсточникКоммерсантъ