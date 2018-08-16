Россия не хочет запрещать «роботов-убийц» с искусственным интеллектом

Россия готова поддержать декларацию о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений, которую Франция и Германия предлагают принять в ООН. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ».


При этом по словам МИД РФ, Россия выступает «категорически против» введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере. Аргументируется это тем, что полноценного искусственного интеллекта на данный момент пока существует.

В то же время, сторонники полного запрета «роботов-убийц» отмечают, что скорости развития технологий сейчас такие, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу.

Инициативу должны обсудить в Женеве в конце августа представители более 80 стран и международных организаций.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия искусственный интеллект мы все умрём

Комментарии

Материалы по теме

Google Ассистент заработал по-русски

30 июля

Безрамочный Alcatel 1 оценен дешевле 5 тысяч рублей

26 июля

В России создан Samsung Galaxy Note 9 в виде килограммового слитка золота

16 августа

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 поступил в продажу

13 августа

Новые MacBook Pro уже можно купить в России

20 июля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
ВКонтакте обновила музыку
Цифра дня: Сколько заработали московские онлайн-магазины за полгода?
Жителю Орла дали 5 лет колонии за комментарии во ВКонтакте

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 73
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 45
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 44