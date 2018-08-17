Google подтвердила слежку за пользователями при отключённой истории местоположений

Компания Google обновила в четверг информацию в своём Справочном Центре, касающуюся функции Историю местоположений. Ранее на этой неделе Google обвинили в том, что она отслеживает пользователей, даже когда они выключают службы геолокации.





Исследователи из Принстона уличили Google в слежке за местоположением пользователей без их одобрения. Как оказалось, многие приложения компании, включая Google Карты, сохраняют местоположение при открытии, независимо от платформы iOS или Android,

Теперь Google подтвердила это. В обновлённой справке сообщается, что отключение или включение функции Location History (История местоположений) не влияет на другие геолокационные сервисы на устройстве, такие как Google Location Services или Find My Device (Поиск телефона). Кроме того, Google отметила, что местоположение пользователя может сохраняться во время действий пользователя на других сервисах, вроде Поиска и Карт.