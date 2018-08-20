Торговый центр в Амстердаме эвакуировали из-за взрыва iPad

Голландские СМИ сообщили об эвакуации фирменного розничного магазина Apple Store в Амстердаме в минувшие выходные. Как сообщают источники, эвакуация произошла после взрыва перегревшейся батареи iPad.


В два часа пополудни в воскресенье пожарная служба Амстердама сообщила в Twitter о прибытии команды на место происшествия. В заметке отмечалось, что в магазине не было дыма, но у «трёх человек были проблемы с дыханием». Представитель пожарной охраны сообщил голландским телеканалам, что проблема, возможно, в батарее.

С места событий, сообщили, что сотрудники магазина сразу поместили перегревшийся iPad в контейнер с песком, а затем магазин был эвакуирован как предосторожность. Пострадавшим с затруднённым дыханием сразу была оказана медицинская помощь на месте.

Источник
AT5
Теги
планшет Apple iPad фейспалм

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